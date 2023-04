Cinema a Ferrara, cosa si può fare di diverso?

Ciak, si gira. Andiamo a leggere la bella prova scritta dalla 2B della Boiardo. I giovani cronisti sono guidati dalla prof Isabella Dallapiccola. Nel 2021 il cinema Apollo ha spento 100 candeline. Le sale cinematografiche sono in sofferenza Erik Protti “Figlio d’arte” (è la quarta generazione che si occupa di cinema), gestore dell’Apollo, una sala con un occhio di riguardo alla qualità delle proposte. Il suo fiore all’occhiello è quello di affiancare alla programmazione una serie di eventi, di dirette o restauri di grandi classici.

Come ha vissuto il mondo del cinema durante la pandemia?

"Molto male, l’esercizio cinematografico in Italia ha avuto forti restrizioni che hanno compromesso lo svolgimento dell’attività"

E adesso?

"Ancora molto difficile anche se lentamente stiamo ripartendo"

Cinema e streaming possono convivere?

"Sì a patto che ci siano regole chiare"

In Italia mancano prodotti di qualità per risollevare l’attenzione del pubblico?

"Non è che mancano, più che altro abbiamo troppa produzione italiana e troppa confusione percepita dagli spettatori. Si fa fatica a distinguere un film destinato alla sala da un film destinato alla fruizione domestica su piattaforma. Anche se per fortuna le cose stanno cominciando a cambiare con titoli come: Il Signore delle formiche, La siccità, Il Colibrì, La stranezza, L’ombra di Caravaggio"

Quale sono i prossimi progetti per il rilancio?

"Vedo 2 priorità, la regolamentazione delle finestre temporali di sfruttamento all’interno della cronologia dei media e il decreto sul nuovo tax credit per l’esercizio cinematografico. Se andassero in porto consentirebbero di mettere ordine all’interno del settore"

Il pubblico ferrarese a quale genere cinematografico è più affezionato negli ultimi anni?

"Il pubblico che frequenta l’Apollo Cinepark è interessato al cinema di qualità italiano ed europeo, al Cinepark di Comacchio fra i giovani c’è una predilezione per il genere Horror. Al Cinepark di Cento funzionano bene tutti i generi"

Il cinema come materia scolastica?

"Sarebbe una bellissima cosa far conoscere ai giovani il cinema".