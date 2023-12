Cinema ai Fluttuanti con la fiaba ’Wish’

Finalmente ad Argenta torna il cinema al Teatro dei Fluttuanti per allietare le fredde serate invernali. La domenica pomeriggio è dedicata ai bambini, il divertimento è assicurato per tutti. Domenica 31 Dicembre alle 15,30 e lunedì primo gennaio alle 15,30 verrà proiettato Wish. È un film d’animazione del 2023 diretto da Chris Buck e Fawn Veerasunthorn. La pellicola è il 62º classico Disney e celebra il 100º anniversario dei Walt Disney Animation Studios. Racconta la storia della stella dei desideri, da cui deriva il titolo, che funge da simbolo per la casa di produzione e che appare anche in altri film precedenti, come Pinocchio, Le avventure di Peter Pan e La principessa e il ranocchio. Un cartone animato che sta appassionando i bimbi di tutto il mondo.