Cinema Boldini. Stasera Kneecap di Rich Peppiatt

Dopo i grandi restauri e le anteprime internazionali, il Cinema Boldini in Sala Estense prosegue stasera alle 21 con ’Kneecap’ di Rich Peppiatt: una delle opere più sorprendenti e discusse dell’ultima stagione cinematografica. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2024, il film arriva in esclusiva cittadina a Ferrara, distribuito da Europictures, e racconta la vera storia del trio rap nordirlandese che ha trasformato la lingua gaelica in un inno di rivolta. Ambientato nella Belfast del dopo-conflitto, ’Kneecap’ segue le vicende reali di Liam Óg Ó Hannaidh, Naoise Ó Cairealláin e JJ Ó Dochartaigh — i tre musicisti che interpretano se stessi — diventati in pochi anni simbolo di una nuova generazione capace di ribaltare l’immaginario politico e linguistico dell’Irlanda. Tra musica, identità e rabbia sociale, il film è una travolgente dichiarazione d’amore per la cultura irlandese e la libertà di parola, con un’energia punk e viscerale che non concede tregua. Nel cast anche Michael Fassbender, nel ruolo del padre di uno dei protagonisti, in una delle sue interpretazioni più intense degli ultimi anni. Diretto da Rich Peppiatt — giornalista, scrittore e regista britannico già autore di One Rogue Reporter — il film nasce come un esperimento di realismo urbano e linguistico, capace di unire il cinema di denuncia alla forza del racconto musicale. Con un ritmo serrato, Kneecap restituisce il suono di un’Irlanda che non ha mai smesso di resistere. Le proiezioni si svolgeranno in Sala Estense, in piazza del Municipio 14 a Ferrara, con apertura porte alle ore 20.30 e inizio film alle 21. Biglietto 7 euro, ridotto 5 euro (riservato a soci Arci, Coop, Cgil, Università, BlowUp Academy, Over60, Under12).