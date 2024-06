Cinema d’estate sotto le stelle. Ecco i sei film in programma

BONDENO

Sono sei le proiezioni programmate per la rassegna ’Cinema Estate 2024’, itinerante fra Bondeno e le frazioni tra luglio e agosto. Si parte già martedì 2 luglio alle 21 all’Estivo della Sala 2000 con ’Pets 2 – Vita da animali’, film di animazione in cui protagonisti di divertenti e avvincenti avventure sono gli amici a quattro zampe e in generale gli animaletti domestici. "Abbiamo costruito questa rassegna cinematografica pensando ai gusti di tutti, dai bambini agli adulti – è il commento dell’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –. In particolare, due proiezioni sono interamente dedicate ai più piccoli, a partire dalla pellicola inaugurale. Altri due film sono commedie italiane per portare un po’ di risate e spensieratezza fra il pubblico. Infine, altri due titoli riguardano famosi film stranieri premiati agli Oscar". Dopo la proiezione di martedì, infatti, la rassegna cinematografica si sposterà a Ospitale (area Ciuciun) martedì 16 luglio con ’Grazie Ragazzi’, una commedia di Antonio Albanese che fa sia ridere che riflettere. Martedì 30 luglio a Gavello (Piazza Berlinguer) sarà poi la volta di ’The Truman Show’, capolavoro pluripremiato agli Oscar interpretato da Jim Carrey. La rassegna proseguirà martedì 6 agosto a Ponte Rodoni (cortile chiesa) con largo spazio alle risate del secondo film di Checco Zalone ’Che bella giornata’. Martedì 20 agosto penultimo appuntamento a Scortichino (piazza XX Maggio) con il secondo film di animazione della rassegna: ’L’Era Glaciale 5 – In rotta di collisione’. A chiudere le sei proiezioni martedì 27 agosto nuovamente all’Estivo della Sala 2000 di Bondeno sarà un altro film da Oscar: ’First Man – Il primo uomo’.Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito.