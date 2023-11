’Cinema donna’, la rassegna in rosa

Prosegue a Portomaggiore "Cinema donna", la rassegna cinematografica dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Martedì prossimo (21 novembre) alle 21 a Palazzo Gulinelli, negli spazi della biblioteca comunale "Peppino Impastato", in corso Vittorio Emanuele II, sarà proiettato "La vita che verrà – Herself", diretto da Phyllida Lloyd. Il film racconta la storia della giovane madre Sandra che sfugge al suo fidanzato violento e combatte contro un sistema abitativo corrotto. Si prepara a costruire la propria casa e nel processo ricostruisce la sua vita e riscopre se stessa. "La vita che verrà – Herself" è un film di denuncia, che vuole porre l’attenzione su un tema oggigiorno centrale come la violenza di genere e le ulteriori difficoltà che donne letteralmente spezzate si trovano ad affrontare per potersi ricostruire.