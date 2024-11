Cinema in biblioteca con i film in rosa contro la violenza

Il Comune di Portomaggiore dedica il mese di novembre alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e per il terzo anno la biblioteca comunale Peppino Impastato ospiterà la rassegna cinematografica. Le proiezioni saranno a ingresso libero e inizieranno alle 21. Si inizierà martedì 12 novembre con il film di Guy Nattiv e Amir Ebrahimi Tatami – una donna in lotta per la libertà. Uno spazio rinchiuso e ben circoscritto, due donne una di fronte all’altra, corpo a corpo, una battaglia tutta da combattere. Non è un racconto di guerra, ma di lotta sì. Quella che Zar Amir (iraniana) e Guy Nattiv (israeliano) portano sullo schermo con "Tatami", il film rivelazione presentato nella sezione Orizzonti della scorsa Mostra del Cinema di Venezia. Girato in un bianco e nero che enfatizza il dramma politico e umano vissuto dalle due protagoniste, Tatami è un film quasi completamente al femminile che si svolge durante i campionati mondiali di judo a Tbilisi, in Georgia.