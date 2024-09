Cinema in lenta ripresa post Covid: "Ma a salvarci sono gli Under 35"

Il proliferare sulle piattaforme online di film e serie tv di dubbia qualità, così come la generale crisi del cinema, sono piaghe da imputare alle giovani generazioni. Questo penseranno Gen Z e Millenial. Giusto? Sbagliato. Lo sostiene Il Sole 24Ore spiegando come il cinema non abbia ancora raggiunto "i livelli di fruizione pre-Covid, diversamente dagli altri settori culturali, che si sono ripresi dopo la pandemia". Le sale, infatti, segnano un -15% sul 2019. Ma a salvare la pur tiepida ripresa sono gli under 35. I dati sulla fruizione li vedono infatti primeggiare "con più del 50% di partecipazione, arrivando a picchi del 72% nella fascia 20-24". Trend confermato anche a livello locale. Lo riferiscono i vertici della Multisala Apollo e del cinema Notorious (che il 6 settembre inaugurerà al centro commerciale Nuova Darsena, prendendo il posto dell’Uci). "Ci troviamo in linea con questi dati – afferma l’Ad di Notorious, Andrea Stratta –, ma è anche vero che il pubblico 18-35 è sempre stato lo zoccolo duro del mondo cinematografico italiano. I film, usciti negli ultimi mesi, Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine dimostrano che c’è un pubblico under 35 che ha voglia di cinema, di grandi film, di sale qualitativamente di alto livello". A tal proposito, Notorious promette alla città una riapertura all’insegna della qualità dell’esperienza: "attuiamo il nostro modello ‘Experience’, che prevede una ristrutturazione totale della sala, con nuove poltrone comodissime, grandi spazi, offerta food completa. Il pubblico godrà di un’esperienza di altissimo livello". Come già per l’Apollo, ci saranno scontistiche dedicate a giovani e universitari. "Confermo tutti i dati riportati dal Sole, per Ferrara e provincia", dice Simona Salustro, Ad di Cinepark. In questa lenta ripresa Gen Z e famiglie "stanno tirando il carro: in maniera sorprendente, stanno rispondendo bene a questa fase (iniziata nel 2023 con l’accoppiata Barbie-Oppenheimer), che per noi è di ripartenza. "È vero – spiega Salustro – che le piattaforme non sono più un elemento concorrenziale ma di collaborazione. La fascia più alta, però, ancora risente di questo tipo di utenza: va al cinema solo per il titolone, il film evento". In ogni caso, c’è fiducia anche per il "riavvicinamento degli under 35".