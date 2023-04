Cinema Mutante, un progetto entusiasmante Obiettivo: un cortometraggio su un diritto negato

Silenzio, Motore, Cinema Mutante: l’esperienza della 2ª A

La 2A ha avuto l’opportunità di partecipare ad un progetto: “Cinema Mutante”. Avevamo il compito di creare un cortometraggio su un diritto negato nella società: abbiamo scelto la parità tra uomini e donne, ispirandoci al cartone animato dei Puffi. Prima di iniziare con la pratica ci è voluta un po’ di teoria: professionisti ci hanno spiegato ogni tipologia di diritto, la storia del cinema, i tipi di inquadratura, gli strumenti da usare sul set, i suoni e come registrarli. Poi siamo passati alla fase di invenzione della storia e alla scrittura del copione. La nostra storia racconta di due studentesse che, durante una lezione di educazione civica, si addormentano e cominciano a sognare. Il loro mondo onirico viene movimentato dall’entrata in scena di Gargamella, il nemico dei puffi. Dopo aver cercato di dare vita a una Puffetta malvagia, lo stregone, stanco per il lavoro che è stato costretto a svolgere, si addormenta sulla tastiera cliccando il tasto “moltiplica”. Sua moglie, vedendolo sonnacchioso, per dispetto pigia il tasto “invio”. Di qui le migliaia di Puffette create dall’intelligenza artificiale, le quali, arrabbiate, muovono alla conquista del mondo, sotto la guida della più perfida tra di loro, la prima Puffetta, con l’intento di togliere i diritti agli uomini. L’obiettivo viene raggiunto. Fortunatamente si trattava solo di un incubo: le due ragazze si risvegliano, ritrovandosi nella loro classe. Per organizzare meglio il lavoro, con l’aiuto del videomaker Maurizio Cinti, abbiamo prestabilito ruoli precisi. Ci vediamo il 19 maggio, al Cinema Apollo, quando sarà proiettato il nostro corto!