Cinema per le famiglie Rassegna all’aperto

Stasera si terrà il secondo appuntamento con il cinema di animazione per i più piccini e per tutta la famiglia, organizzato dall’amministrazione comunale di Copparo nell’ambito della proposta estiva ‘Tutti giù per terra’. Il ciclo di proiezioni ‘Cinema per famiglie all’ombra della Torre’ propone la pellicola ‘Lilo e Stich’: l’inizio è fissato per le 21 nell’area verde alle spalle del palazzo municipale. Popcorn, zucchero filato e crepes saranno distribuiti dai Cavalieri del Naviglio, a scopo benefico, a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione.