Cinema per le famiglie, un successo la rassegna con il punto ristoro

Il ciclo di proiezioni ‘Cinema per famiglie all’ombra della Torre’, che ha chiuso la proposta estiva per tutta la famiglia ‘Tutti giù per terra’, ha registrato un’ottima partecipazione e riscosso un grande entusiasmo. Non solo perché occasione di aggregazione e di divertimento, ma anche per il suo aspetto solidaristico. Tutte le serate, dedicate alla proiezione di pellicole di animazione, sono state accompagnate dai Cavalieri del Naviglio, che hanno distribuito le loro prelibatezze a scopo benefico. Grazie a popcorn, zucchero filato e crêpes hanno raccolto fondi a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione. In particolare hanno devoluto il ricavato della loro attività alla città di Forlì e ai progetti ideati dall’assessore romagnolo alla Scuola Paola Casara per i bambini che hanno dovuto affrontare i devastanti effetti del tragico maltempo. Gli stessi piccini erano stati i beneficiari della raccolta fondi dell’associazione Fiera Coccanile e degli Amici di Giacomo&Denis attivata a giugno, in occasione della serata di ‘Favole sotto le Stelle’, sempre nell’ambito della rassegna estiva che si è tenuta nei parchi di capoluogo e frazioni. Le realtà del volontariato locali hanno così inteso regalare dei momenti sereni e gioiosi sia ai piccoli del territorio sia ai bimbi delle comunità scosse dagli eventi catastrofici del maggio scorso. Dunque, un segnale di vicinanza importante nei confronti delle popolazioni romagnole.

v.f.