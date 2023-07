Cinema sotto il Guercino, apre Blues Brothers

CENTO

Dopo le serate dedicate agli aperitivi in Rocca, al dj set e alla musica che hanno visto salire sul palco anche Joe Bastianich, la rassegna de ‘La Bella Stagione’ continua dando spazio al cinema. Organizzata dalla Fondazione Teatro Borgatti e in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune, infatti, al termine dei concerti e degli eventi di giugno nell’ambito della rassegna di spettacoli all’aperto, l’intrattenimento prosegue in luglio, con il ciclo di appuntamenti della rassegna cinematografica che si svolgerà in Piazza del Guercino.

Ci si sposta dunque di location per la visione di film che hanno fatto parte della storia delle pellicole internazionali, con un pizzico di nostalgia. Nella bella cornice di piazza Guercino, dunque, si comincia martedì 4 con i "Blues Brothers", per proseguire il 6 con il cult "Ritorno al futuro", andare avanti l’11 con "Margini", il 13 luglio la visione del "Il ritratto del Duca", sorridere il 18 con "Toy story", poi il 20 ka storia di "Frankenstein junior", il 25 tornare a cult come "Jurassic park" per finire con il romanticismo di "Notting Hill" il 27 luglio. L’orario di inizio delle proiezioni è fissato per le 21.30. L’ingresso è libero e gratuito e in caso di maltempo la proiezione non avrà luogo.

l.g.