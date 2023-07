Cinema sotto le stelle fa tappa nelle frazioni con i film d’autore

Al cinema sotto le stelle per un’estate che garantisce a tutti, gratuitamente, un posto in prima fila. Parte questa sera alle 21 da Scortichino e si concluderà il 12 settembre a Bondeno la lunga rassegna cinematografica estiva organizzata dal Comune. In totale, sono in programma otto appuntamenti con il grande schermo in altrettanti centri urbani del territorio matildeo. Questa sera a Scortichino verrà proiettato il film di animazione Gli Incredibili 2, un’avvincente storia con una famiglia di supereroi davvero particolare. "La rassegna, oltre a fare il giro del territorio, toccherà anche i gusti di tutti gli appassionati del cinema – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –, non soltanto con proiezioni per bambini e ragazzi ma anche con commedie per famiglie, storie avventurose e gialli. Tutte le serate saranno organizzate in luoghi all’aperto, per far vivere i centri dei paesi e per beneficiare del fresco serale". Dopo la proiezione di questa sera a Scortichino, la rassegna proseguirà martedì 18 a Stellata con Il ritorno di Mary Poppins. A seguire, sempre cadenzati di martedì, verranno proiettati film a Ospitale, Gavello, Pilastri, Santa Bianca, Ponte Rodoni e Bondeno.

Claudia Fortini