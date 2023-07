Cinema sotto le stelle Martedì il prossimo appuntamento

Martedì alle 21.15 a Portomaggiore prosegue la rassegna cinematografica estiva "Il cinemino nel cortile – Tra i libri e le stelle", nel giardino della biblioteca comunale "Peppino Impastato", in corso Vittorio Emanuele II. In programma "Il condominio dei cuori infranti" del regista Samuel Benchetrit. In un edificio popolare l’ascensore sempre guasto diventa occasione d’incontro tra i condòmini: il vecchio Sternkowitz e un’infermiera di notte, l’attrice in pensione Jeanne, il giovane Charly, l’astronauta McKenzie e Madame Hamida. Tutti hanno in comune la loro solitudine ma, incrociandosi e ammansendosi a vicenda, si troveranno riuniti dalla grande tenerezza che esiste in ciascuno di loro. Un film stralunato che ritrae con umorismo e compassione personaggi distanti, ma ugualmente fragili, in un’atmosfera riuscitissima di realismo magico. Una commedia nuova, divertente, malinconica, originale e ben scritta. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nel 2015 con buoni riscontri.