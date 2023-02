Cini, l’ultimo doge. Segni indelebili

Ultimo giorno per visitare la mostra ’Vittorio Cini. L’ultimo doge’, curata da Marco Di Capua e organizzata da Il Cigno Arte in collaborazione con Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara a Palazzo Bonacossi. L’esposizione oggi sarà aperta, a ingresso gratuito, dalle 10.30 alle 18.30. Attraverso le opere di ventotto artisti, perlopiù concepite ad hoc in previsione della collettiva, viene evocata la vicenda umana e professionale dell’illustre ferrarese, protagonista della storia e della vita economica, politica, sociale e culturale italiana del Novecento. Fanno parte della rassegna i lavori di Riccardo Ajossa, Marco Bernardi, Alberto Biasi, Andrea Boyer, Vito Bongiorno, Lucia Crisci, Ettore de Conciliis, Stefania Fabrizi, Shay Frisch, Elisa Grezzani, Carlo Gavazzeni Ricordi, Claudio Koporossy, Rosaria Gini, Alessandra Giovannoni, Umberto Mariani, Riccardo Monachesi, Giorgio Ortona, Tommaso Ottieri, Achille Perilli, Elena Pinzuti, Piero Pizzi Cannella, Mauro Reggio, Oliviero Rainaldi, Maurizio Savini, Giovanni Tommasi Ferroni, Emilio Vedova, Marco Verrelli e Ortensio Zecchino. Numerose opere insistono sui luoghi nei quali lasciò un segno indelebile, a partire dalla sua città d’adozione, dove abitò nel palazzo sul Canal Grande a San Vio e dove promosse il recupero dell’Isola di San Giorgio Maggiore, fondandovi il primo ente privato italiano che si poneva come...