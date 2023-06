Cinquanta cantine salgono a bordo Lungo la Darsena un sorso di ‘Uain’

Torna da martedì 13 a domenica 25 giugno, in versione più ampia e ricca ‘Uain’, la manifestazione dedicata alle aziende vitivinicole nazionali e alla ristorazione locale nella Darsena di Ferrara. All’incontro di presentazione sono intervenuti l’assessore comunale alle Attività produttive fiere e mercati Angela Travagli e Stefano Zobbi dell’agenzia ‘Dodicieventi’, il direttore di Confesercenti Alessandro Osti, Giorgia Minzoni del Canoa club Ferrara, Giancarlo Pallotta dell’Accademia internazionale enogastronomi sommelier-Aies e il presidente del Gruppo modellisti Ferrara Franco Ragazzi. "Come Comune – ha sottolineato l’assessore Angela Travagli – è un piacere sostenere ancora una volta questa iniziativa che è stata la prima a dare il via alla sfida degli eventi nella nuova Darsena e che ha avuto grande successo. Ringrazio gli organizzatori e tutti i partner della manifestazione. Fare sistema ha portato prestigio alla nostra città, questa è la dimostrazione che, come ribadito sin dal 2019, è possibile la convivenza di più eventi contemporaneamente che non sottraggono valore a nessuno, anzi attraggono sempre più cittadini e turisti rendendo la città viva a sostegno di un’economia che ritorna al territorio". "In questa seconda edizione saranno quattordici le aree di ristorazione – ha spiegato l’organizzatore Stefano Zobbi – dislocate lungo la passeggiata della Darsena. Le cantine proposte saranno circa una cinquantina con oltre duecento etichette. Sarà aggiunta quest’anno la possibilità di poter cenare sulla piattaforma ’Commodoro’, posizionata sul fiume, dove una veranda accoglierà massimo venti persone". "Grazie alla collaborazione con "Nena Battello Fluviale – spiegano gli organizzatori – e visto il successo della scorsa edizione verrà riproposta la degustazione dei vini in navigazione con il prezioso supporto dei Sommelier Aies Delta del Po. In collaborazione con Libreria Giunti e organizzato da Sara Mazzanti, ci saranno sei uscite sul Battello Nena in compagnia di autori letterari locali". Oltre al vino e al cibo, sono previste diverse attività messe in campo dal Canoa club Ferrara", dal Gruppo modellisti Ferrara, e dal Cus. L’evento è patrocinato dal Comune di Ferrara, in collaborazione con Confesercenti di Ferrara e Organizzato da ‘Dodicieventi’. Il programma intero su www.dodicieventi.it.

Lauro Casoni