Cinquant’anni di cucina Minelli: "È un traguardo importante"

CENTO

Compie oggi 50 anni il ristorante ‘Minelli’ di Pieve di Cento, avviato da Paolo Minelli con il supporto della madre Flora Lenzi di Cento. "Per noi è una festa speciale perché ora qui è impiegata anche la terza generazione - racconta il figlio Luca Minelli – papà dopo aver fatto gli studi e lavorato ad Argile al ristorante Toni, a soli 21 anni aveva deciso di rilevare a Pieve un locale che stava fallendo. Un azzardo? Beh, papà, con l’aiuto della nonna hanno aperto il primo ristorante di Pieve, a quel tempo non c’era concorrenza e aveva anche tutto l’appoggio del nonno. Una volta è arrivato a fare anche 7 ricevimenti di matrimonio in due giorni. Poi è arrivata mamma Anna Grazia che, con la scomparsa della nonna, è lei la sfoglina, siamo entrati noi figli e ora anche i nostri di figli". Figura importante, nonna Flora. "E’ sempre stata alle spalle di papà, era lei che faceva i tortellini diventati famosi ed era la regina della pasta sfoglia – prosegue – arte che ha insegnato a lui e che ha mostrato a noi, tramandandola, insieme a sue ricette come i tortellini, lasagne, creme brulè e zuppa inglese che mai mancheranno nel nostro menu. E’ stata in cucina fino ad 80 anni e poi era venuta al ristorante fino alla sua scomparsa nel 2016". La tradizione. "Abbiamo rinnovato con i menu senza glutine, rinfrescando il locale e creando il dehor e un’area gioco per i bambini perché, in questi 50 anni, anche i clienti e le loro famiglie sono sempre rimasti con noi – prosegue – ma è con la cucina tradizionale che guardiamo al futuro perché è quella che viene sempre più ricercata e si ha voglia di risentire quei gusti di casa". Ora in 8 con a capo Paolo Minelli, oggi festeggeranno in famiglia questi 50 anni, ma sempre al ristorante aperto.

l.g.