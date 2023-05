Cinquant’anni dopo il diploma I ’ragazzi’ dell’Aleotti si ritrovano

La classe 5D dell’Aleotti si ritrova nel cinquantennale del conseguimento del diploma. I saluti telefonici del sindaco Alan Fabbri e la presenza del vice Lodi.

Si sono ritrovati giovedì sera per festeggiare i 50 anni dal diploma e per scattare una fotografia che non hanno mai scattato "perché all’epoca era un momento storico particolare e si era un po’ persa l’abitudine di fare le foto di classe". Loro sono il gruppo della classe 5D che nel 1973 si è diplomato all’Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.B. Aleotti” e che ha voluto celebrare al meglio "il primo cinquantennale di questo importante traguardo, ma ne seguiranno sicuramente altri", hanno detto scherzando i partecipanti.

Ai festeggiamenti, che si sono tenuti all’Hostaria Savonarola, ha portato i saluti telefonici il sindaco Alan Fabbri, mentre il vicesindaco Nicola Lodi ha fatto un passaggio di persona.

"È un momento – ha dichiarato Lodi – di celebrazione che unisce nei ricordi di una vita queste persone che hanno vissuto insieme tante emozioni ed avventure nei giorni più pieni della loro gioventù. Dopo cinquant’anni l’entusiasmo è rimasto immutato ed è un piacere aver potuto portare un segno di vicinanza a questi eterni compagni di classe, che nonostante il passare del tempo manifestano ancora oggi una grande unione e complicità".

Presente quasi al completo la sezione D dell’Aleotti fra gli anni 1968-1973. Tra i quasi 20 presenti anche la capoclasse Claudia Guarnieri – "l’unica donna della classe" hanno evidenziato sorridendo i compagni – e l’amatissimo professor Antonio Faccioli, che in quegli anni era il loro insegnante di lettere, ma poi è stato anche nominato preside dell’istituto. "Per noi non era solamente un docente, era piuttosto il nostro secondo papà", hanno sottolineato i presenti.