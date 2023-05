Cinque anni di carcere per furto e spaccio Trovato e arrestato

Nel pomeriggio di sabato, i carabinieri di Comacchio hanno individuato e arrestato su ordine di carcerazione un 49 enne comacchiese già noto alle forze dell’ordine. A carico dell’uomo la procura aveva emesso un provvedimento a seguito del cumulo di pene detentive messo insieme dal comacchiese a seguito di condanne passate in giudicato per i reati di furto, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale. Tutti reati commessi sul litorale tra il 2010 e il 2022, per i quali deve ancora scontare una pena pari a cinque anni e tre mesi di reclusione. Dopo gli accertamenti è stato accompagnato in carcere.