Cinque anni fa l’arrivo delle bare da Bergamo

Quei camion militari che entrano in Certosa carichi di bare sono una delle immagini simbolo dell’incubo pandemico. Era il 21 marzo 2020 quando il sindaco Alan Fabbri accolse i mezzi militari carichi di salme provenienti da Bergamo, uno dei territori in quel periodo maggiormente flagellati dal Covid. Una cerimonia contenuta e commossa sulle note del Silenzio, rimasta impressa nella mente di tutti, ieri come oggi, a cinque anni esatti da quei dolorosi avvenimenti. L’arrivo delle bare da Bergamo fu anche al centro di un acceso scontro in campagna elettorale tra il candidato di centrosinistra Fabio Anselmo e il primo cittadino. Il dibattito si incentrò sulle tariffe della cremazione. Sulla polemica intervenne anche l’assessore bergamasco ai servizi cimiteriali esprimendo la propria riconoscenza alla nostra città.