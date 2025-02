Cinque appuntamenti con i sommelier. Organizza la Pro Loco dal 20 febbraio

Al Centro Polifunzionale Dillingen di via Fermi sta per prendere il via un corso dedicato alla scoperta del vino e alla figura del sommelier, con l’organizzazione della Pro Loco di Bondeno e la realizzazione pratica a cura della delegazione di Ferrara dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais). Cinque appuntamenti serali, in partenza giovedì 20 febbraio, che permetteranno ai partecipanti di apprendere i rudimenti della viticoltura, della vinificazione, delle peculiarità del territorio emiliano per la coltivazione dell’uva da vino e le tecniche della degustazione.

"Ancora una volta, la Pro Loco Bondeno si mostra particolarmente attiva nella creazione di opportunità e occasioni di svago e apprendimento rivolte ai cittadini – è il commento del sindaco, Simone Saletti –. Il pregiato contesto del Centro Dillingen, peraltro, ben si presta alla realizzazione di questi momenti di apprendimento che assumono anche la connotazione conviviale, come già avvenuto nel recente passato con gli approfondimenti sulla cucina".

Il corso, articolato in cinque lezioni e svolto da relatori qualificati dell’Ais, ha un costo complessivo di 100 euro se si è iscritti alla Pro Loco di Bondeno, oppure di 120 euro se non si è in possesso della tessera associativa.