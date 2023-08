Cinque giorni di grande musica Buskers, che la festa abbia inizio

L’attesa è finita. Dopo l’anteprima di ieri sera a Comacchio, si alza il sipario in città. Oltre 150 artisti di strada nel cuore di Ferrara, 250 spettacoli in cinque giorni, 23 nazioni rappresentate, un dopo-festival quotidiano per proseguire con musica e intrattenimento. Si parte questa sera alle 20 (fino alle 24 in centro e dalle 23.30 alle 3 a parco Massari per il dopo-festival).

Il Ferrara Buskers Festival quest’anno ha inoltre realizzato una particolare partnership con palazzo dei Diamanti che, nell’ambito di un pacchetto che contiene anche aperitivo di benvenuto in piazza Trento Trieste e visita guidata all’officina del fondatore, Stefano Bottoni (via Montebello), consente l’accesso a sette euro (invece di 12) alle mostre, da poco inaugurate, ’Guido Harari. Incontri’, che propone oltre 300 fotografie di uno dei maggiori fotografi italiani, e ‘Agostino Arrivabene - Thesauros’, che vede l’esposizione di quaranta opere dell’artista realizzate dal 1985 a oggi.

Il festival, celebre a livello internazionale è stato fondato da Stefano Bottoni, è alla sua 36esima edizione, ed è oggi presieduto da Rebecca Bottoni. La collaborazione sancita dalla delibera approvata si unisce al contributo economico già previsto e attiva gli uffici preposti a predisporre e a garantire alla manifestazione la disponibilità del ‘quadrante’ del centro storico: corso Martiri, piazza Savonarola, piazza Trento Trieste, largo Castello, piazza Repubblica, via Mazzini, via Adelardi, via Garibaldi, piazza Municipale, corso Giovecca, viale Cavour, via Borgo Leoni, piazzetta Sant’Anna. È inoltre concesso l’utilizzo di parco Massari per il dopo-festival, con alcuni posti auto riservati agli organizzatori e agli artisti che qui si esibiranno. L’ufficio verde sovrintenderà agli allestimenti e agli spettacoli, mentre Ferrara Tua realizzerà particolari azioni per contrastare la presenza di zanzare nelle aree interessate e le informazioni turistiche sono state e saranno diffuse sui canali istituzionali e sul nuovo portale della promocommercializzazione turistica della città: www.inferrara.it.

Ferrara Buskers Festival sarà inoltre il contenitore di molte ‘iniziative nell’iniziativa’: il mercatino artistico di largo Castello a cura di Cna, il food village in piazza Castello (dove sarà presente anche un banchetto informativo a cura della scuola MyES), un’area drink in piazza Trento Trieste. Sotto i portici del duomo sarà realizzata una sorgente urbana con erogatore di acqua e materiale divulgativo contro gli sprechi e per il corretto utilizzo della risorsa idrica. In piazzetta Sant’Anna spazio, invece, alla danza. Qui sarà infatti posizionata una pedana per esibizioni di tango, in collaborazione con l’associazione Aps movimento extratango Zoen.

"La nostra città – spiega l’assessore Marco Gulinelli – esprime un vastissimo numero di iniziative, di cui il Ferrara Buskers Festival è sicuramente e tradizionalmente grande protagonista estivo. L’obiettivo è coniugare l’offerta culturale con la loro valenza turistica per rendere gli eventi sempre più attrattivi e spendibili sul mercato di riferimento, potenziando le presenze turistiche e offrendo servizi e accoglienza di qualità, favorendo così il posizionamento di Ferrara negli scenari regionale, nazionale e internazionale".

re. fe.