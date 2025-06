Cinque Stelle a Roma alla manifestazione nazionale per la pace a Gaza

Il Movimento 5 Stelle di Ferrara parteciperà alla manifestazione nazionale per la pace a Gaza. Una nutrita delegazione sarà presente a Roma per partecipare all’iniziativa "che intende unire tutte le voci che chiedono la fine del massacro in corso nella Striscia di Gaza e la cessazione dei crimini perpetrati dal governo Netanyahu". Il ritrovo è previsto per le 14 in Piazza Vittorio Emanuele II, da cui partirà un corteo diretto verso Piazza San Giovanni in Laterano.

Così i Cinque Stelle: "La popolazione di Gaza è allo stremo: affamata, bombardata, costretta alla fuga. Ospedali distrutti, case rase al suolo, vite spezzate. Non si tratta di un semplice conflitto: è un massacro, un genocidio sotto gli occhi del mondo. Non possiamo restare in silenzio. Non possiamo chiudere gli occhi davanti a questa tragedia. Per questo motivo, insieme al Partito Democratico e ad Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo costruito una piattaforma comune, formalizzata in una mozione parlamentare condivisa e presentata unitariamente in Parlamento. Rivolgiamo un appello a tutte e tutti coloro che ritengono insopportabile quanto sta accadendo. È il momento di alzare la voce. Insieme. Per fermare la tragedia che si sta consumando nella Striscia di Gaza.

Il Movimento 5 Stelle invita cittadini, associazioni, attivisti e forze politiche a unirsi a questa grande manifestazione nazionale per chiedere: Il cessate il fuoco immediato, la fine dell'assedio e il libero ingresso degli aiuti umanitari. Non solo. La sospensione della compravendita di armi con Israele. L’interruzione delle esercitazioni militari congiunte con Israele. L’introduzione di sanzioni nei confronti del governo Netanyahu. La liberazione degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi. La pace non può più aspettare. La politica ha il dovere di agire, non di voltarsi dall’altra parte. Ogni giorno che passa è un giorno di troppo".