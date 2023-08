"Cinquemila persone in tre giorni ’Poggio Arena Live’ è da ripetere"

Con Dj Prezioso, Rosa Chemical, Finesse e Le Vibrazioni, il week end del Poggio Arena Live è stato un vero successo, aiutando Comune e Pro Loco a far conoscere il Parco del Ricordo, Poggio Renatico e le sue potenzialità. "Da tanti anni avevamo il sogno di fare un evento grande a Poggio, come il paese si meritava, al livello di grandi Festival di città – dice Emiliano Peccenini della Pro loco – Siamo soddisfatti perché è venuta gente da ogni parte d’Italia per tutte e tre le serate e perché abbiamo portato tantissimi a conoscere il nostro bellissimo parco. Ringrazio tutti i miei volontari, l’amministrazione comunale che ci ha supportato e siamo felici di quello che abbiamo creato in un solo mese".

Il bilancio e il futuro. "Abbiamo avuto circa 5000 persone in 3 giorni – prosegue – ed è più di quello che ci aspettavamo per essere alla prima edizione realizzata in un solo mese. Ora inizieremo subito a lavorare per il Poggio Arena Live 2024". Soddisfatto anche il vicesindaco Andrea Bergami. "Abbiamo voluto creare questo progetto diverso, scommettendo sul fatto che avevamo un paese bello da presentare a tutti – dice – per riuscire ad uscire dal nostro territorio comunale promuovendolo a più largo raggio. Sappiamo di aver vinto la scommessa grazie alla gente che è arrivata a Poggio da un territorio molto vasto, grazie a queste tre serate che hanno avuto un forte richiamo".

Infine l’assessore alla cultura Serena Fini. "Abbiamo creduto fortemente in questo progetto, un investimento che abbiamo fatto per il paese e per il futuro – ha detto –, speriamo in tante altre edizioni, nell’ottica della promozione del territorio di Poggio Renatico. Tutte le feste che facciamo hanno un valore altissimo, ma questa è stata qualcosa in più, supportata dalle potenzialità logistiche e da persone che avendo a cuore il paese si sono messi in gioco in un lavoro di squadra. In primis Pro Loco, senza la quale non avremmo potuto realizzare questo sogno che è diventato un punto di partenza per questo nuovo tipo di eventi nel nostro paese".

Laura Guerra