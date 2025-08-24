Cinzia Fusi, sei anni dopo la tragedia. Pagnoni: "Un ricordo sempre vivo"

Sono trascorsi sei anni da quella terribile mattinata del 24 agosto 2019, giorno in cui a Cinzia Fusi venne tolta la vita per mano del suo ex compagno. Una immensa tragedia che è rimasta impressa nei cuori e nelle menti della cittadinanza copparese che, oggi come allora, si stringe ai familiari e alla comunità di Cologna, in cui Cinzia Fusi abitava.

"Il 24 agosto 2019 è stata scritta una delle pagine più nere della storia del nostro territorio – dice il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni –. Quella drammatica giornata è ancora scolpita nella mia memoria. È difficile, se non impossibile, cancellare quella sensazione di spaesamento, angoscia che ha accompagnato quelle ore, scandite dalle notizie che si susseguivano su quanto era accaduto. Come tanti altri cittadini, non riuscivo a capacitarmi di quanto avvenuto, che una giovane donna fosse stata strappata alla vita in maniera tanto crudele. Il mio pensiero è andato subito a Cinzia e all’inimmaginabile sofferenza inferta ai suoi familiari. Nei giorni successivi a questo momento tanto tragico, mi sono sentito davvero orgoglioso della comunità che mi pregio di rappresentare come sindaco: ricordo la grande adesione alla fiaccolata per vie del centro cittadino e la partecipazione a tutte le iniziative che sono state organizzate per dire “No alla violenza sulle donne”.

Proprio nel nome e nel ricordo di Cinzia, e di tutte le altre donne vittime di violenza, come amministrazione comunale abbiamo con convinzione sostenuto iniziative simboliche quali mostre, convegni e inaugurazioni di panchine rosse sul territorio, sottoscritto patti in sinergia con diversi enti per mettere in campo azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema. E uno degli atti più importanti è stata, indubbiamente, l’apertura nel 2020 dello sportello anti-violenza “Nontiscordardime”, che ha sede nella nostra Casa della Comunità: un presidio, frutto della sinergia tra l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, il Centro Donna Giustizia, l’Azienda Usl -Distretto Centro-Nord e Assp (Azienda speciale servizi alla persona) e il sostegno della Regione, che continua a confermarsi un punto di riferimento per le donne che subiscono violenza sotto diverse forme, le quali possono trovare ascolto, sostegno e aiuto da parte delle operatrici e di tutta la rete collaborante al progetto. Lo dovevamo a Cinzia e a tutte le donne che abbiamo pianto in questi anni, nella speranza, un giorno, che vero amore e rispetto prevalgano".