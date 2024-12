’Cioccolab’ nella. Casa di Comunità. Domani a Bondeno

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, il Distretto sociosanitario Ovest organizza a Bondeno un incontro intitolato “Cioccolab” che sarà un’occasione di ritrovo per la cittadinanza, non solo per gustare insieme una cioccolata in tazza, ma anche per fare il punto sul percorso partecipativo della Casa Community Lab.

L’evento è in programma lunedì alle 16 presso Casa di Comunità di Bondeno, in via Dazio 113, ed è promosso dalla direzione del Distretto sociosanitario Ovest in collaborazione con il Comune di Bondeno e l’Associazione Panarea, che offriranno una tazza di cioccolata calda a tutti i partecipanti.

L’iniziativa intende rendicontare le attività svolte nel percorso di partecipazione alla programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria locale all’interno del progetto regionale Casa Community Lab, oltre a rendere sempre più la Casa della Comunità un luogo riconosciuto dalla comunità stessa come spazio di incontro e condivisione.