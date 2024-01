Cippo dei X Martiri. Lo spostamento non piace: "Nessuno ci ha avvertiti. Una mancanza grave"

Il cippo dedicato ai Martiri partigiani di via Ladino, a Porotto, sarà fra le opere di valorizzazione dei punti commemorativi. Oggi è in programma lo spostamento del monumento che rimarrà sempre nel parco, ma verrà maggiormente valorizzato attraverso l’inserimento nell’area verde a fianco della scuola primaria ‘Franceschini’. Il cippo è dedicato alla memoria di Cesare, Egidio e Renzo Artioli, Ugo Costa, Luciano Gualandi, Giorgio Malaguti, Dino Manfredini, Giancarlo Massarenti, Tonino Pivelli e Quinto Rossi.

Una decisione contestata dal Comitato per la Memoria dei X Martiri di Porotto. "Apprendiamo della decisione del Comune – scrivono – di spostare il Cippo in memoria dei X Martiri per fare spazio alla costruzione della nuova mensa della primaria Franceschini. Riteniamo sia una grave mancanza di rispetto non aver informato e coinvolto né il comitato né i familiari delle vittime in quello che viene passato come progetto di valorizzazione del Cippo in memoria dei nostri X Martiri. Non abbiamo nulla in contrario al progetto di costruzione dello spazio mensa presso la scuola Franceschini. Il problema è la decisione unilaterale, l’assenza di informazione. Dove esattamente sarà collocato? In che tempi? In cosa consiste questa valorizzazione? Sono tutte domande alle quali sarebbe stato corretto rispondere prima". Interviene anche l’Anpi Provinciale: "Chiediamo di essere convocati e informati sui tempi e modi di realizzazione dell’intervento sul Cippo".