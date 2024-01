Cippo Martiri di Porotto,. Nanni (Pd) alla Giunta:: "Comunità non coinvolta nello spostamento"

La decisione di spostare il cippo che ricorda i X Martiri a Porotto continua a far discutere. Già il comitato per la memoria dei Dieci Martiri aveva contestato non solo la scelta del Comune – operata nell’ambito più vasto di un piano di recupero dei cippi commemorativi – ma anche il fatto di non essere stato coinvolto in questa decisione. Ebbene, ora il caso diventa anche politico approdando in Consiglio Comunale attraverso un’interpellanza del consigliere Pd Davide Nanni. Il documento è finalizzato a "sapere le ragioni del mancato coinvolgimento della comunità di Porotto nella scelta di spostare il monumento dei partigiani di via Ladino", per quale motivo "non sia stata data informazione preventiva di tale decisione al Comitato X Martiri e alle associazioni partigiane di Ferrara" e soprattutto "in quali tempi avverrà il ricollocamento del cippo e quali iniziative di "valorizzazione" vuole intraprendere la giunta per dare maggiore visibilità alla memoria chi diede la vita per un’Italia libera, giusta, democratica". "I cittadini di Porotto – così come il Comitato X Martiri, l’Anpi e i familiari delle vittime trucidate dai nazi-fascisti – scrive Nanni nel suo documento - hanno appreso solo dalla stampa che il Comune avrebbe proceduto a spostare il monumento di via Ladino dall’originaria collocazione con l’obiettivo di "valorizzarlo" in un’area vicina. La scuola primaria ’Franceschini’ sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione e ampliamento, finanziato con risorse Pnrr, il cui progetto non è mai stato presentato al Consiglio Comunale, né tanto meno è stato trattato lo spostamento del monumento ai partigiani di Porotto". "Ogni anno – spiega Nanni - il monumento, recentemente ripulito, è al centro delle celebrazioni che il Comune, l’AnpiI e il Comitato X Martiri organizzano per celebrare il ricordo di quanti diedero la vita durante la Resistenza al nazi-fascismo, in occasione del 25 aprile e della ricorrenza degli eccidi avvenuti in quella località negli ultimi mesi del secondo conflitto mondiale". "Nel condividere le critiche evidenziate dal Comitato X Martiri – interviene l’Anpi - chiediamo di essere convocati e informati sui tempi e modi di realizzazione dell’intervento sul cippo dedicato ai Partigiani di Porotto e in caso anche dell’avvio di altri interventi simili".

f. d. b.