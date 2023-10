"Circolo Arci sfrattato? Da oltre un anno nessuno paga le utenze"

Il sindaco di Riva del Po Andrea Zamboni fa chiarezza sulla questione del Circolo Arci Il Mulino di Ro, la cui gestrice sosteneva di essere stata sfrattata dall’amministrazione, nonostante avesse iniziato a pagare le rate. "Innanzitutto – afferma il sindaco – non si può parlare di acconti versati o di affitto, perché l’unica cosa che paga il circolo sono le utenze. Non sono pertanto soldi d’affitto versati al Comune, ma soldi di utenze che l’amministrazione ha pagato e anticipato per il Circolo, senza mai averli indietro". Inoltre, ricorda che fu siglato un atto di concessione in comodato d’uso gratuito, "disposto in seguito ad un regolare bando pubblicato e visionabile da tutti i cittadini nel mese di maggio 2022, quindi il 2 luglio 2022 venne disposta l’esecuzione immediata del comodato d’uso a favore della signora Tonioli. Fin da subito non sono state pagate le utenze. Già nei primi 4 mesi di gestione vi era un debito di 4.971 euro. Dato ciò, non si è provveduto a siglare con la gestrice nemmeno il contratto di comodato d’uso, in attesa che sanasse la sua situazione debitoria". Zamboni spiega di aver tranquillizzato la gestrice, dicendole che se avesse provveduto a pagare si sarebbe proceduto a siglare il contratto: "Tuttavia, dopo un anno il debito è raddoppiato, arrivando fino a 7.800 euro" e non si è potuto procedere col contratto.