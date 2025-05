Circolo fotografico, tutti a scuola d’immagine

Sono aperte le iscrizioni per il corso base di fotografia organizzato dal Circolo Fotografico di Portomaggiore. Le cinque lezioni si terranno ogni venerdì a partire dal 16 maggio, alle 21, nella sede del Circolo di via Martiri della Libertà 13, al primo piano delle ex scuole medie. I venerdì 16 e 23 di maggio saranno dedicati ai rudimenti della fotografia, il 30 si imparerà la gestione della propria macchina fotografica, il 6 giugno si affronterà la fotografia di paesaggio e il 13 giugno sarà allestito un set nel Circolo per esercitarsi. È inoltre in calendario un ultimo appuntamento domenica 15 giugno, quando il Circolo si ritroverà per un’uscita fotografica di gruppo, un’occasione per mettere in pratica ciò che è stato insegnato. Per partecipare al corso è necessario iscriversi all’associazione pagando i 35 euro di quota annuale. Il Circolo Fotografico ha alle spalle tanti anni di attività. Nato nel 1978, durante l’anno organizza corsi, eventi di approfondimento, proiezioni e altri progetti in collaborazione con il Comune. Allestisce inoltre mostre aperte al pubblico, generalmente in periodo natalizio alla Delizia del Verginese, con i lavori dei suoi soci.

Il Circolo, aperto a tutti gli interessati senza limiti d’età, si è fatto promotore di diversi incontri in sala consiliare con fotografi professionisti importanti, anche dall’estero, per approfondire le tecniche e gli stili emergenti nel panorama internazionale di questa arte. Per iscriversi al corso base ci si può recare alla sede del Circolo nelle ex scuole medie ogni venerdì dalle 21 oppure contattarli al numero 338/3643849 o all’indirizzo cfportomaggiore@libero.it.

Benedetta Ruiba