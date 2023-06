Circolo Pd, dopo sei anni lascia Ruiba: "Verrà eletto il nuovo direttivo"

Dopo quasi 6 anni di servizio termina il mandato di Valentino Ruiba come segretario del Pd di Portomaggiore, ed il circolo si prepara al congresso locale. E’ proprio il diretto interessato a parlarne: "Dal 2017 ho assunto il compito di guidare questo circolo e sono orgoglioso e onorato di quanto fatto: dopo diversi anni di impegno è tempo di un ricambio: turni di lavoro e impegni familiari e anche di altro volontariato chiedono ora la giusta attenzione. Considero concluso il mio compito e sono soddisfatto e contento di poter aprire una fase nuova". Come si svolgerà il percorso di rinnovo lo sottolinea Ruiba: "Non vogliamo sia un semplice passaggio interno ma una occasione per coinvolgere iscritti, elettori e simpatizzanti. In particolare, moltissimi elettori (più di 400) si sono recati alle primarie per la scelta del segretario nazionale pochi mesi fa: è il famoso popolo democratico che ha risposto anche stavolta e che vogliamo coinvolgere sui temi del circolo e del paese, oltre che quelli nazionali. Faremo quindi un incontro aperto, si terrà il 17 maggio, e li inviteremo. Speriamo di avvicinare qualcuno che voglia dare una mano per tutte le attività del circolo. Dopo questa assemblea aperta passeremo al congresso vero e proprio, da farsi entro i primi di giugno; rinnoveremo non solo il segretario che sostituirà il sottoscritto ma anche il direttivo".