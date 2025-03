“Noi, circondati dai lupi: fermi in auto con la paura”

Ferrara, 11 marzo 2025 –

Sono le sette del mattino, martedì 4 marzo, via Sgarbata, San Bartolomeo in Bosco (Ferrara). Gianni Diozzi, 77 anni, titolare di un’azienda di Porotto, è al volante dell’auto. Sul sedile a fianco, la sua compagna.

“All’improvviso il furgone bianco che si trovava davanti a noi – ricostruisce la sequenza, quei minuti – ha frenato, si è fermato lungo la strada. Ho pensato, ma che sta facendo? Poi mi sono guardato attorno. E ho capito”.

In un campo, a destra della strada, c’erano due lupi. Diozzi li indica alla compagna. Ma non c’erano solo quei due. “Ne ho visto un altro, procedeva lungo la via, ha ’sfiancato’ l’auto. Era lì, poco oltre il parabrezza, mi è sembrato così grande”. Incontri ravvicinati, non è finita. Sul lato sinistro, un altro esemplare.

“Erano quattro, quattro lupi. Era come essere circondati, anche se ero chiuso dentro l’auto ho avuto paura. In tutta la mia vita non ne avevo mai visto uno e quelli erano lì, non è normale”, scuote la testa, vicino al capannone, nella sua azienda. Vende legna, pellet.

“Con i costi alle stelle dell’energia, la gente compra il pellet per le stufe. La legna ormai la comprano in pochi”, poi il pensiero torna a quella mattina, i lupi attorno alla macchina. “Ci sono tante persone che vanno a spasso lungo via Sgarbata, si portano i cani. Credo che sia pericoloso, molto pericoloso”.

Ci sono linee di pensiero, la scienza ha più di una risposta. I lupi sono animali selvatici e territoriali, la presenza di cani nel loro territorio può essere avvertita come una minaccia. Ma, se una persona è vicina al proprio cane, il lupo di solito si allontana, riconoscendo che l’animale domestico fa parte del gruppo umano. Quel ’di solito’ che fa riflettere.

Mattia Lanzoni, ricercatore dell’università di Ferrara, studia il lupo di pianura. “Sì, ci sono stati avvistamenti attorno alla città di Ferrara. Nella zona di San Bartolomeo, a Cona. Proprio lì, abbiamo fatto un sopralluogo. Sono stati avvistati tre lupi, che abbiamo fotografato”.

Sono stati loro a girare, grazie alla fototrappole, alcuni video nelle Valli del Mezzano. In uno viene ripreso un branco di 5 esemplari. Nel secondo, otto lupi, 2 adulti e alcuni giovani.

“Nella nostra provincia ci sono una ventina di esemplari. I nuclei sono tre, quello del Mezzano, di Campotto e quello di Bondeno”. Adesso ce n’è un altro. Quella che ha visto Diozzi, al volante, lungo via Sgarbata.