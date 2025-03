Circondati dal branco dopo la disco. College, un ’esercito’ di buttafuori. Dopo una settimana vince la musica

E’ trascorsa una settimana, poco più. Tra sabato e domenica, alle quattro del mattino, cinque studenti universitari e due dj vengono circondati e aggrediti dal branco nel parcheggio Diamanti, in via Arianuova. Sono appena usciti dalla discoteca College, una bella serata, tra le note della musica, con le mani che ondeggiano a tenere il ritmo dei brani usciti dalla consolle. Poi, all’improvviso, l’incubo. Ferite lievi, un miracolo. "Siamo scappati, il cuore in gola. Altrimenti sarebbe finita molto peggio. Siamo salvi per miracolo", le parole di uno degli studenti, 21 anni. Ferite lievi, non per tutti. Il dj, che era con la fidanzata, osò aprire bocca mentre le strappavano la borsetta. Omero fratturato, sotto choc. E’ trascorsa una settimana. La parola è tornata alla musica. Venerdì e sabato due belle serate al College, come le altre volte del resto. Perché, anche se la discoteca finisce per diventare un capro espiatorio di quello che avviene lungo la strada, il titolare Stefano Pini ha messo da tempo il massimo impegno per la sicurezza. Una risposta in un certo senso data in anticipo rispetto all’appello alla collaborazione lanciato durante il vertice del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica sia dal prefetto Massimo Marchesiello, sia da Cristina Coletti, assessore con delega alla sicurezza del Comune. Imponente il dispositivo che mette in campo il locale proprio per far trascorrere ai clienti una serata tranquilla. Il numero degli operatori – chi si occupa della sicurezza – varia in base alle serate. A volte sono otto, a volte dieci, in alcuni casi e per alcuni eventi si arriva addirittura a 12 o 14 buttafuori, addetti alla sicurezza. Una task force allenata per intervenire in certe situazioni, in grado di valutare già all’ingresso la ’tipologia’ di chi vuole entrare.

Buttafuori e street tutor. Sarà questo uno dei tasselli, delle pietre angolari, del piano predisposto dal comitato dopo l’incontro in prefettura. L’altro, appunto, la collaborazione con i locali. E tra i locali ed i cittadini. Anche in questo il College sta facendo da battistrada, con rapporti continui con i residenti. In alcuni casi è proprio la discoteca a raccogliere le segnalazioni, a mettersi a disposizione. Come sta avvenendo del resto per le indagini. Le immagini girate nella sala quella maledetta mattina, quelle che riprendono l’ingresso sono state subito ’girate’ agli inquirenti non appena è partito l’iter. Procedura scattata con le denunce che gli studenti universitari hanno presentato al comando in via del Campo.

Cruciali saranno anche i filmati del parcheggio Diamanti, gestito da Ferrara Tua. "In questo come in altri casi abbiamo immediatamente collaborato con le forze dell’ordine", le parole del presidente Luca Cimarelli. Le lancette scorrono, la città chiede risposte, una brutta pagina che vuole chiudere. "Massimo impegno", la promessa del prefetto e dell’assessore. I ragazzi nei prossimi giorni andranno a Milano per prendere parte ad una trasmissione Mediaset. Lì racconteranno quello che hanno vissuto.