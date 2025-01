Circonvallazione, opera da 4 milioni. Via libera alle indagini archeologiche

Verso la realizzazione della nuova circonvallazione ovest di Bondeno. Parte la ‘Valutazione preventiva di interesse archeologico’. Il 30 dicembre scorso, il comune di Bondeno ha affidato l’incarico, allo studio di una archeologa di Ferrara, per 8 mila euro. Un passo fondamentale che ‘apre una strada’. L’archeologa avrà il compito di occuparsi della ricerca e dello spoglio del materiale bibliografico e del materiale di archivio, di analisi i dati derivanti dalle precedenti ricerche incrociandoli con scavi e ricognizioni, dovrà procedere alla "Fotointerpretazione’, ricognizione esplorativa e ai saggi di scavo, oltre a redigere la relazione tecnico-scientifica. La prova che per creare una strada nuova serve partire dalla storia e da quanto il terreno contiene, nel rispetto di identità passate che permettono di applicare nuove tecnologie. La strada infatti attraverserà il piano campagna, passerà su fondi che erano agricoli, creerà ponti per valicare fossati. E’ il terzo stralcio, richiama delibere e progetti che proseguono da più di due anni, rientra in accordi di coesione nazionale, si concretizza grazie al contributo della Regione. Piani e progetti, permessi e procedure, e adesso la partenza.

Il progetto, una volta ultimato, porterà alla "realizzazione di una Bretella di Collegamento ad Ovest del centro abitato di Bondeno che permetta di collegare la SP 69 "Virgiliana" con la SP 45 per Scortichino in Località Belfiore". La deliberazione della giunta regionale del 4 novembre scorso, aveva approvato la graduatoria che consente "il più ampio utilizzo delle risorse relative alla prima tranche" che è pari a ben 100 milioni di euro, nella quali è ricompreso, come ammesso a finanziamento, l’intervento candidato dal Comune di Bondeno. Le cifre sono consistenti e confermano che la circonvallazione ovest di Bondeno si inserisce a pieno titolo in una delle opere pubbliche fondamentali del territorio, unica, negli ultimi vent’anni. Il costo dell’intervento infatti e di 4 milioni e 928 mila euro e ha ottenuto dalla Regione un finanziamento di ben 4 milioni e 860 mila euro. Il finanziamento del comune di Bondeno, con le spese sostenute nel 2021 per il progetto, è stato di 68 mila euro. Costi quindi, ricoperti dalla Regione. Questo progetto, atteso da tempo, mira a migliorare la mobilità e la sicurezza stradale nella zona, rispondendo così alle esigenze di cittadini e imprese. L’obiettivo è decongestionare il traffico nel centro abitato e facilitare l’accesso alle aree industriali e commerciali. La circonvallazione, una volta completata, permetterà di deviare il traffico pesante e di attraversamento. L’obiettivo è quello non solo di migliorare la qualità della vita degli abitanti assicurando la sicurezza nelle vie centrali deviando la grande viabilità sulla circonvallazione, ma anche di agevolare le attività artigianali ed industriali garantendo che i passaggi dei grossi mezzi non attraversi il centro abitato e arrivi con agilità nelle fabbriche. La sfida è quella di rendere Bondeno un luogo più attrattivo per le imprese. Inoltre, hanno spiegato dal Municipio, "la sicurezza stradale sarà potenziata grazie alla realizzazione di nuove rotatorie e attraversamenti pedonali, che garantiranno una maggiore protezione per i pedoni e i ciclisti". Circonvallazione dunque si parte. E il nuovo anno sarà significativo per la realizzazione concreta di quanto prevedono i progetti.

Claudia Fortini