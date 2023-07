’Cirenaica’ vince per la terza volta il Palio

Non poteva avere finale più inedito la XXV edizione del Palio dei Rioni. Il rione ’Aquilon’, dopo aver chiuso la prima serata con 10 punti di vantaggio sui campioni della Cirenaica, pensava di aver già ottenuto il successo. Nel finale, invece, la situazione si è ribaltata: pur avendo concluso entrambe le squadre a 99 punti, la Cirenaica, con 3 primi posti contro i 2 dell’Aquilon, si è aggiudicata di nuovo il palio. Se scontata è stata l’esultanza dell’insperata vittoria da parte della Cirenaica meno la reazione della squadra dell’Aquilon che se ne è andata senza ritirare la coppa dei secondi classificati. Più tardi il capitano Zangirolami si è presentato comunque tutto solo a ritirarla. Certamente un gesto che ha fatto discutere e certamente avrà amareggiato gli organizzatori della Polisportiva Capitello. Staccatissimi gli altri Rioni che sono: Capitello (84), Reale (80), Le Venezie (79), Diavolo (77), Palpogna (70), Galanara (65), Crusetula (62), Cic Ciac (59), Korea e Vulana (50), La Piazza (48), Pestrinara (43) e Gombi (41). Palio che avendone vinte 3 edizioni nell’arco dei 25 anni viene assegnato definitivamente alla Cirenaica ed il prossimo anno l’Avis dovrà realizzarne uno nuovo. Tornando alla gara giochi molto belli e visibili anche dal pubblico, arrivato numeroso ad assiepare le tre tribune, ottimo la nuova disposizione in campo di squadre, tabelloni e piscina. Grandissime emozioni quando, venerdì sera, 200 giovani saltando e gioendo hanno cantato la canzone in ricordo di "Tello", Massimo Telloli presenti la moglie Katya e i figli Mathilda e Matthias, tanta emozione anche sabato nel vedere il video a ricordo di "Garbe" con la mamma a cui è stato donato un mazzo di fiori. Lo Spal Club di Codigoro ha premiato Vulana (squadra simpatia) e Gombi (far play) mentre i premi Silla a Cirenaica e Cic Ciac perché i più scarsi nell’uso dei 2 giochi con carriola. Targhe. Tutti i partecipanti e premi Bigmat ai vincitrici di giochi con pinne Korea e Diavolo. Straordinaria la cucina che distribuito oltre 350 piadine, 30 meri quadri di pizza e 10 fusti di birra. Impeccabili i ragazzi del Gfc a fare foto e video, bravi i presentatori Fausto "Fuffi" ed Enrica Naldi, bene gli arbitri e i due superarbitri, fantastici i factotum nel rendere veloci i giochi. Raccolti complessivamente 1400 euro, per le popolazioni alluvionate e tuffo liberatorio finale nella piscina di 64 metri come vuole la tradizione del Palio dei Rioni.

cla. casta.