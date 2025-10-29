Cisco, 30 anni di carriera al Circolo Arci Bolognesi

Dopo settimane di attesa, oggi torna a Ferrara Stefano “Cisco” Bellotti, protagonista di un concerto acustico unico per celebrare i suoi trent’anni di carriera. L’evento – presentato da SunER, in collaborazione con Arci Ferrara e il Circolo Arci Bolognesi – si inserisce nel calendario del festival regionale dei circoli Arci dell’Emilia-Romagna e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione musicale. Voce e memoria dei Modena City Ramblers, Cisco ha attraversato tre decenni di canzoni, viaggi e storie popolari mantenendo intatta la sua forza civile e poetica. Artista radicato nella terra emiliana ma con lo sguardo sempre rivolto al mondo, ha saputo unire la tradizione del folk irlandese alla canzone d’autore italiana, raccontando la fatica, la rabbia e la bellezza di un Paese in continuo cambiamento. Sul palco del Circolo Arci Bolognesi, Cisco porterà un concerto acustico in trio, essenziale e intenso, che attraversa i momenti più significativi della sua carriera: dai brani della prima stagione dei Modena City Ramblers ai lavori più recenti della sua avventura solista. In alcuni momenti della serata, il musicista dialogherà con Luca Mariotti – volto noto dell’accoglienza e della cooperazione ferrarese, nonché voce e autore dei Good Night Irene – in un confronto dal vivo che intreccerà memoria, impegno e musica, nel segno di un’amicizia artistica che continua a dare voce a chi non smette di credere nel potere delle canzoni. SunER – realizzato da Arci Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna e dell’Emilia-Romagna Music Commission – sostiene la musica indipendente e gli spazi che la rendono possibile.

La tappa ferrarese, organizzata insieme ad Arci Ferrara, è un gesto di vicinanza e resistenza culturale: un modo per riaffermare il ruolo dei circoli come luoghi vivi, dove la musica non è solo intrattenimento ma racconto, condivisione, identità. Il circolo sarà aperto già da orario aperitivo, l’ingresso è gratuito con formula up to you, riservato ai soci e alle socie Arci. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.