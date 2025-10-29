Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ferrara
Cronaca
29 ott 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
Cisco, 30 anni di carriera al Circolo Arci Bolognesi

Dopo settimane di attesa, oggi torna a Ferrara Stefano “Cisco” Bellotti, protagonista di un concerto acustico unico per celebrare i suoi trent’anni di carriera. L’evento – presentato da SunER, in collaborazione con Arci Ferrara e il Circolo Arci Bolognesi – si inserisce nel calendario del festival regionale dei circoli Arci dell’Emilia-Romagna e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa stagione musicale. Voce e memoria dei Modena City Ramblers, Cisco ha attraversato tre decenni di canzoni, viaggi e storie popolari mantenendo intatta la sua forza civile e poetica. Artista radicato nella terra emiliana ma con lo sguardo sempre rivolto al mondo, ha saputo unire la tradizione del folk irlandese alla canzone d’autore italiana, raccontando la fatica, la rabbia e la bellezza di un Paese in continuo cambiamento. Sul palco del Circolo Arci Bolognesi, Cisco porterà un concerto acustico in trio, essenziale e intenso, che attraversa i momenti più significativi della sua carriera: dai brani della prima stagione dei Modena City Ramblers ai lavori più recenti della sua avventura solista. In alcuni momenti della serata, il musicista dialogherà con Luca Mariotti – volto noto dell’accoglienza e della cooperazione ferrarese, nonché voce e autore dei Good Night Irene – in un confronto dal vivo che intreccerà memoria, impegno e musica, nel segno di un’amicizia artistica che continua a dare voce a chi non smette di credere nel potere delle canzoni. SunER – realizzato da Arci Emilia-Romagna con il contributo della Regione Emilia-Romagna e dell’Emilia-Romagna Music Commission – sostiene la musica indipendente e gli spazi che la rendono possibile.

La tappa ferrarese, organizzata insieme ad Arci Ferrara, è un gesto di vicinanza e resistenza culturale: un modo per riaffermare il ruolo dei circoli come luoghi vivi, dove la musica non è solo intrattenimento ma racconto, condivisione, identità. Il circolo sarà aperto già da orario aperitivo, l’ingresso è gratuito con formula up to you, riservato ai soci e alle socie Arci. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.

