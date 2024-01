Cisl, aumentano gli iscritti. Tagliavia: "Lo scorso anno superati i 28.000 tesserati"

Esprime soddisfazione, Giuseppe Tagliavia segretario generale aggiunto con delega sul tesseramento, per i dati proselitistici (e non solo) della Cisl ferrarese che nel 2023 ha superato la soglia dei 28.000 iscritti con un incremento di quasi il 2% rispetto all’anno precedente.

La crescita ha riguardato le federazioni degli attivi con un ottimo risultato conseguito dalla categoria che segue gli atipici, i somministrati e gli autonomi, segnale questo che la Cisl è in grado di intercettare, anche, i bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori con tipologie contrattuali diverse da quelle ‘classiche’. Bene, pure, la Federazione dei Pensionati che ha registrato una diminuzione d’iscritti quasi ‘fisiologica’, e molto modesta, che si aggira intorno allo 0,50% rispetto all’anno precedente che è un dato più basso della percentuale di calo registrata a livello nazionale dalla categoria. Scendendo più a fondo nella lettura dei dati emerge una fotografia della Cisl ferrarese che vede le donne iscritte con una percentuale del 52% , una presenza di Under 35 pari al 10% degli attivi ed il 13% d’iscritti nati all’estero.

Al dato degli iscritti va aggiunto, anche, quello dei servizi offerti dalla Cisl di Ferrara che registra numeri in crescita con in testa il servizio fiscale che ha chiuso il 2023 con 3,5 % in più di 730 elaborati rispetto all’anno precedente. "I dati ci dicono – prosegue il segretario – , in maniera inequivocabile, che la Cisl di Ferrara è ben radicata sul territorio e che è un autorevole e affidabile riferimento per i lavoratori, le lavoratrici, le cittadine ed i cittadini sia di nazionalità italiana che estera. In questi anni abbiamo intensificato la presenza sul territorio e rinnovato, o addirittura cambiato, le nostre sedi avvicinandoci, sempre di più, alle persone che rappresentiamo a alle quali vogliamo dare risposte qualificate in termini di tutele e servizi. Aldilà della semplice, ma chiara, lettura numerica, il risultato dell’anno che ci siamo lasciati alle spalle, che vede la Cisl in crescita non soltanto a livello territoriale ma anche su quello regionale e nazionale – sottolinea il segretario generale aggiunto Tagliavia –, ci conferma che le scelte responsabili, pragmatiche e riformiste, assunte dal nostro sindacato, ed improntate ad una logica partecipativa e di dialogo, sono state ben comprese e premiate".