Cisl, crescono iscritti e servizi: "Boom di donne e nati all’estero. Forte radicamento sul territorio"

Anche nel 2024 si è registrata una crescita d’iscritti alla Cisl rispetto all’anno precedente. Un aumento che interessa tutte le categorie sindacali degli attivi con un picco di crescita nelle categorie della scuola e della funzione pubblica. "I numeri positivi sono merito dell’impegno di tutto il gruppo dirigente e di tutti gli operatori e delegati sindacali della Cisl – commenta il segretario generale, Giuseppe Tagliavia – che ogni giorno sono a disposizione di lavoratori e cittadini per garantire un sistema di tutela strutturale e coeso su tutto il territorio ferrarese". Un territorio che, grazie alla sinergia tra categorie degli attivi, pensionati, servizi e confederazione, è ampiamente presidiato. "Quello della prossimità – prosegue – è un nostro obiettivo. Ogni giorno ci sforziamo di trovare soluzioni per rendere sempre più accoglienti le nostre sedi sindacali e per ampliarne il numero. La Cisl di Ferrara ha chiuso lo scorso anno con 28.340 iscritti registrando, una tendenza al “rosa” grazie ad una presenza femminile, complessivamente, del 52,27% ed un incremento di coloro che sono nati all’estero (13,36%). Stabile il dato dei giovani attorno al 10%". "Nonostante l’ottimo risultato conseguito dalla Federazione dei pensionati, che costituisce per la nostra organizzazione un importante ed essenziale punto di riferimento – riprende il segretario – il dato degli attivi (51,45%) è superiore a quello dei pensionati(48,55%). Questa circostanza ci dice che la nostra è un’ organizzazione dinamica ma allo stesso tempo equilibrata in quanto si dimostra pronta ad affrontare le sfide derivanti dalla rapida evoluzione del mercato del lavoro, che appare ogni giorno sempre più complesso". Ma il sindacato di corso Piave tiene a sottolineare che a crescere non sono solo gli iscritti ma che si registrano ottimi risultati anche sul fronte dei sevizi "secondo un trend, ormai consolidato negli ultimi anni, anche i servizi crescono con Caf e Inas (servizi di patronato) in testa che hanno raggiunto numeri importanti". "I risultati ottenuti non sono un punto d’arrivo ma, al contrario, sono per noi un incentivo a fare sempre meglio nell’interesse delle persone che rappresentiamo – chiosa Tagliavia – . I dati confermano l’autorevolezza e il radicamento della nostra organizzazione sul territorio: siamo sulla strada giusta".