Cisl Funzione Pubblica ,. Kevin Ponzuoli rieletto segretario all’unanimità

Kevin Ponzuoli è stato rieletto all’unanimità segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Ferrara per un nuovo mandato. Al suo fianco, nella segreteria, Elisabetta Ferraina (Acer Ferrara) e Mirco Piva (Azienda Ospedaliera), rappresentanti di settori chiave del sistema pubblico locale.

La riconferma di Ponzuoli arriva in un momento complesso per il mondo del lavoro, in particolare per il settore pubblico e il privato accreditato, che affrontano sfide sempre più pressanti. La Cisl Fp di Ferrara ribadisce il proprio impegno per un’azione sindacale incisiva e responsabile, capace di tutelare i diritti dei lavoratori, migliorare le condizioni di lavoro e garantire ai cittadini servizi pubblici efficienti e di qualità.

Negli ultimi anni, il sistema pubblico della provincia ha subito profonde trasformazioni, segnate da carenze strutturali, precarizzazione del lavoro e carichi sempre più elevati. Un problema particolarmente critico riguarda il settore sanitario, dove il mancato turnover e l’alto numero di dimissioni stanno erodendo la tenuta dei servizi, vanificando gli sforzi per nuove assunzioni.

Di fronte a questa situazione, il sindacato, insieme alla politica e alle istituzioni, ha la responsabilità di rendere il territorio più attrattivo per i lavoratori, con particolare attenzione alle zone periferiche, dove la carenza di personale è più grave. L’obiettivo comune è quello di trasformare Ferrara in un luogo dove le persone scelgano di restare, lavorare e crescere professionalmente, e non solo un territorio di passaggio.

Il congresso ha riaffermato con forza il ruolo della Cisl Funzione Pubblica di Ferrara, come interlocutore essenziale nel confronto con le istituzioni e come punto di riferimento per i lavoratori. Con uno spirito costruttivo e unitario, il sindacato è pronto ad affrontare le sfide del futuro con determinazione.