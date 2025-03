Cisl, l’appello di Succi: "Rifiuti, costi elevati"

"Capisco che bisogna sistemare i conti, però in questo modo pagano sempre i cittadini – dice Paolo Succi (nella foto), dal suo ufficio di Lagosanto, in rappresentanza della Cisl-Fnp pensionati –. Noi siamo una zona debole dove c’è un tasso di persone anziane molto alto, quindi sempre più bisognose di aiuti".

L’esponente della Cisl afferma di "essersi informato da Atersir e avrebbe appreso che fondamentalmente gli sia stato confermato che la raccolta dei rifiuti nel comune di Codigoro, dove abito, come quella di altri comuni sia una delle più care della nostra Regione". A riprova di quanto sostiene porta un esempio "ho scoperto che mentre noi paghiamo, scomponendo il trimestre, per due persone in un alloggio 31 euro al mese, per la stessa situazione in altri comuni della provincia la quota scende a soli 20 euro mensili".

Aggiunge poi una valutazione che sottopone: "Come Cisl abbiamo poi appreso che il comune di Ostellato si è sobbarcato una spesa di 75mila euro e quindi adesso i cittadini di quel paese pagano addirittura un po’ meno di prima". L’appello è chiaro: "Mi auguro sia possibile una riduzione di questa spesa per la raccolta differenziata, e che si tenga conto della popolazione anziana che vive nei nostri territori. Mi chiedo inoltre se anche il comune di Codigoro assieme agli altri, potessero investire un po’ di risorse per tentare di abbassare le rette che i cittadini devono pagare". cla. casta.