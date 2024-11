Cisl, passaggio di testimone. La segretaria Barberis lascia: "Crisi, provincia impantanata"

Doveva essere solo un passo formale all’interno del consiglio generale verso il "XII Congresso Uts Cisl di Ferrara", ma è stato un vero e proprio passaggio di consegne fra Bruna Barberis, segretaria generale uscente di Cisl, a favore di Giuseppe Tagliavia, il quale raccoglie un testimone importante nella vita del sindacato ferrarese sulla strada della partecipazione al congresso che si svolgerà all’expo di Ferrara il 16 e 17 aprile 2025.

Molta l’emozione respirata durante i lavori che si sono svolti ieri nella sala riunioni della Camera di Commercio di Ferrara alla presenza dei rappresentanti territoriali delegati, i componenti del consiglio territoriale da Piacenza alla Romagna, di Daniela Fumarola segretaria generale aggiunta nazionale Cisl, Filippo Pieri segretario regionale Cisl Emilia Romagna che ha avuto il compito di guidare il consiglio, e l’assessore comunale al commercio Francesco Carità, da lunga data legato a questa sigla sindacale. "Non mi sono mai nascosta dietro il ruolo di segretaria generale", ha esordito Bruna Barberis nel suo ultimo discorso da segretaria generale rotto da attimi di commozione misti a riflessione sul lungo lavoro svolto in anni di militanza. Il neo segretario eletto, al quale si aggiungeranno i nomi di Sandra Rizzo e di Luigi Baiano nella segreteria, è entrato subito nel ruolo sottolineando "come il tema della partecipazione sia centrale che non si esaurisce nel riconoscere il diritto di collaborare alla gestione delle aziende". Tema principe dell’intervento di Tagliavia la situazione del territorio ferrarese con "la nostra provincia da anni impantanata in una crisi economica diffusa e cronica". Se come si diceva "l’Emilia Romagna è una locomotiva" di certo Ferrara dice Tagliavia "ha da sempre un passo ad arretrare – prosegue Tagliavia che aggiunge: "Ne è dimostrazione il fatto che a margine dei patti per il lavoro e per il clima siglati a livello regionale a Ferrara è stato necessario creare due appositi focus con l’individuazione di azioni mirate che tenessero conto delle specificità del territorio". E ancora. "Nel luglio scorso il presidente uscente della nostra Regione rivendicava i risultati prodotti dal patto negli ultimi dieci anni snocciolando una serie di dati positivi che non possono essere riproporzionati sulla provincia di Ferrara". Né il patto né i focus hanno prodotto gli effetti sperati poiché nella provincia estense "non c’è stata una inversione di tendenza dell’inverno demografico: in un decennio la popolazione regionale è aumentata di 21 mila persone (+0,51%) mentre a Ferrara ad aumentare è stata solo la popolazione anziana, con una stima di un aumento dell’1,5% dei residenti mantenendo sempre il triste primato più alto di vecchiaia". Occhi puntati anche sul mercato del lavoro dove il tasso di disoccupazione totale e quello di inattività hanno valori più alti, in senso negativo, rispetto ai dati regionali. "Se si sposta l’osservatorio sulla parte più fragile del territorio nell’area interna del Basso Ferrarese – incalza il segretario – i dati demografici e quelli legati al mercato del lavoro sono sensibilmente più negativi". Una riflessione la merita la crisi dell’automotive locale, dove afferma Tagliavia "lo stabilimento VM di Cento vede da tempo un inarrestabile declino con inevitabili conseguenze per l’indotto e, ad ottobre, con la Regal Rexonord di Masi Torello che annunciava l’avvio delle procedure dei licenziamenti collettivi di 78 dipendenti". Riflessione a parte sulla delicata vertenza della Berco con Tagliavia preoccupato "per quello che può comportare il licenziamento di 480 lavoratori e significare una crisi di tale dimensioni per il già fragile territorio ferrarese". A non godere di buona salute, infine, il comparto dell’artigianato che coinvolge trasversalmente diversi settori.