"Cispadana più vicina. Si comincia entro il 2025"

La Cispadana non è più solo un sogno ma sta per diventare realtà. Le buone notizie arrivano dalla Regione e, in particolare, dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore Andrea Corsini: "Ci sono le condizioni per l’avvio dei lavori entro la fine del 2025. Progetto da 1,7 miliardi, strategico per il territorio". Il presidente ha firmato il decreto per riunire entro i primi dieci giorni di maggio i 28 Comuni delle 4 Province interessate (Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara) e approvare il progetto

Bologna - C’è un ulteriore, decisivo passo avanti nel lungo percorso che conduce alla realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana: il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato il decreto che dà il via libera a una "nuova conferenza preliminare al perfezionamento dell’Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale ed urbanistica". Entro i primi dieci giorni di maggio è prevista la convocazione della conferenza, cui prenderanno parte le quattro Province coinvolte nella realizzazione dell’opera (Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara), i Comuni attraversati dall’autostrada (Reggiolo e Rolo in provincia di Reggio Emilia; Novi, Concordia, San Possidonio, Mirandola, Medolla, San Felice sul Panaro e Finale Emilia in provincia di Modena; Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Ferrara in provincia di Ferrara) e quelli interessati dalle strade di adduzione che dovranno dare l’assenso sul progetto definitivo dell’opera. A questa conferenza, seguirà nell’autunno una conferenza dei servizi dal taglio più operativo, che sarà chiamata ad acquisire i pareri necessari, i consensi e gli atti di assenso degli altri Enti a vario titolo interessati, come ad esempio i gestori dei servizi interferiti. Ad oggi si prevede un investimento di 1,7 miliardi di euro in project financing: la società che realizzerà l’infrastruttura recupererà gli investimenti fatti attraverso la sua gestione e gli incassi ad essa collegati. "Ci avviamo finalmente verso l’approvazione del progetto definitivo di un’opera fondamentale per il nostro territorio, su cui la Regione è impegnata da molto tempo – affermano il presidente, Stefano Bonaccini, e l’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Andrea Corsini –. Questa autostrada servirà ai distretti produttivi della bassa pianura padana fortemente votati all’esportazione, che necessitano di collegamenti verso il resto del Paese e l’Europa. Ma è indispensabile anche per spostare il traffico pesante dai centri urbani. I tempi lunghi della burocrazia non ci hanno fatto desistere da un impegno preso con i cittadini: oggi ci sono le condizioni perché si arrivi all’approvazione del progetto definitivo entro i primi mesi del 2025 e all’inizio dei lavori entro lo stesso anno". Una volta approvato il progetto definitivo si passerà alla progettazione esecutiva, i cui tempi saranno più celeri. Validato e approvato il progetto esecutivo, si potrà dare inizio ai cantieri. L’infrastruttura collegherà il casello Reggiolo-Rolo dell’A22 alla barriera di Ferrara Sud sull’A13. Il tracciato, di circa 65,7 chilometri, nasce per rispondere alla domanda di mobilità dell’area nordorientale dell’Emilia-Romagna.

Laura Guerra