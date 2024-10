"Cispadana, problema annoso che la Regione non ha risolto"

"Faremo la nostra parte. La Cispadana è un grosso tema. E’ un nodo creato dalla Regione. L’opera si sostiene soltanto con iniezioni da parte dallo Stato. La Regione dice che è colpa del Governo, che ha l’unica colpa di ascoltare ancora la Regione. Arriviamo ad un miliardo di euro di finanziamenti. E gli altri chi li mette? Noi siamo spettatori. E questa è un’altra buona ragione per votare Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali". Non usa mezzi termini il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, intervenuto ieri sera a Vigarano Mainarda, al Centro piscine Naturalis, alla prima serata dell’iniziativa organizzata da Fratelli d’Italia, seguitA da una cena a base del ‘Granchio blu’ dei mari. Parole che aprono al confronto politico sull’Alto Ferrarese, alla presenza del presidente della provincia e sindaco di Poggio Renatico Daniele Garuti e dei sindaci dell’Alto Ferrarese Simone Saletti di Bondeno e Roberto Lodi di Terre del Reno, impegnati tra l’altro, prima di partecipare all’incontro, con lo stato di allerta meteo e la reale situazione dei fiumi che attraversano il territorio.

Ma ieri sera, si parlava di strade e c’è ua strada che porta a Vigarano: "Avevo altre iniziative alle quale partecipare – ha sottolineato il vice ministro – ma sono venuto qui perché dove c’è il senatore Alberto Balboni non si sbaglia". Poi un appunto: "La Corte dei conti – ha detto Bignami – ha detto oggi che su sanità ed alluvione la Regione Emilia Romagna ha fatto poco e male". C’è quanto basta per lanciare i candidati di Fratelli d’Italia per le prossime regionali. La premessa è stata di Oskar Spath, presidente e coordinatore del Circolo Territoriale "Fratelli d’Italia" di Vigarano Mainarda" che ha posto agli intervenuti domande che riguardano la viabilità dell’Alto Ferrarese: "La viabilità – ha detto – è una problematica dell’Alto Ferrarese. E’ ormai datata. La Ferrara mare poi è un disastro, i collegamenti con Modena e Mantova insufficienti. Della Cispadana si parla da 25 anni. Eppure sono le uniche direttrici del traffico commerciale". La premessa di un dibattito interessante. Fodamentale per il futuro che ieri sera ha unito nel confronto il centrodestra dell’Alto Ferrarese. Oggi l’evento continua. Alle ore 18, interverranno Mauro Malaguti, deputato per Fratelli d’Italia e i candidati al Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna: Alessandro Balboni, Fausto Gianella, Manuela Rescazzi e Chiara Scaramagli. A seguire, dalle 20, cena con il "Granchio blu" protagonista.

Claudia Fortini