"Cispadana, serve chiarezza. Vogliamo un incontro con Priolo"

Quando si parla di grandi infrastrutture, la chiarezza è fondamentale. Eppure, nel corso del convegno "Una Regione in movimento", tenutosi a Bologna qualche giorno fa, alcune affermazioni dell’assessora Priolo (foto) sul rapporto tra il tunnel ferroviario del Brennero e la Cispadana hanno portato il "Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce" a far sentire la propria voce e la richiesta di incontro urgente. "Concediamo il beneficio del dubbio alle dichiarazioni dell’Assessora Priolo nel contesto del convegno "Una Regione in movimento" relativamente al rapporto tra il costruendo tunnel ferroviario del Brennero e la Cispadana – dice il portavoce Silvano Tagliavini - Beneficio del dubbio perché la Priolo parla dell’importanza dell’opera ferroviaria e delle opportunità per il trasporto ferroviario in Regione ma poi richiama la necessità di realizzare la Cispadana senza specificarne la tipologia. Dunque dobbiamo pensare che si intenda la Cispadana come strada a scorrimento veloce, di cui per 1/3 già realizzata, visto che è interessato anche il Porto di Ravenna collegato con il Brennero tramite ferrovia ? Perché in questo caso una autostrada sarebbe quanto di più inutile nel contesto enfatizzato solo pochi giorni fa in occasione della caduta del diaframma del tunnel che mette in collegamento l’Italia con l’Austria". E un altro dubbio. "Quando vengono citati i "poli intermodali" senza specificare di che tipo (ferro-gomma-ferro o gomma- gomma ?) – aggiunge- Si prosegue poi tirando in ballo il Governo dimenticando che la Cispadana viaria, di qualsiasi tipologia si parli, è comunque di assoluta competenza regionale e l’unico collegamento con la concessione A22 (di competenza statale) è stato creato con l’emendamento "Paita" (voluto da Bonaccini) al Decreto infrastrutture del 2021 che ha voluto legare, forzatamente, le sorti della Cispadana autostradale a quelle della concessione, con diritto di prelazione da parte di Autobrennero, il cui bando non contiene, peraltro, alcun obbligo di realizzazione". La richiesta. "In un contesto regionale dove la maggioranza di governo è rappresentata dalle più disparate posizioni sul tema Cispadana e opere collegate – conclude - come Coordinamento chiederemo alla Priolo un incontro urgente perché i cittadini hanno il diritto di sapere, senza ulteriori dubbi, cosa si vuole fare visto l’avvicinarsi della discussione sul nuovo PRIT e mentre ogni giorno si viene a conoscenza di posizioni, anche tra i componenti della Giunta, in palese contrasto tra loro".

Laura Guerra