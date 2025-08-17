"Cispadana, sì al confronto in una provincia silente"

In merito agli interventi politici dei giorni scorsi, il Coordinamento cispadano No autostrada - Sì strada a scorrimento veloce interviene nel dibattito attraverso il suo portavoce Silvano Tagliavini. "È positivo – dice – che si sia aperto un confronto nell’ambito provinciale ferrarese sulla vicenda Cispadana. Indipendentemente dalle varie ed eventuali posizioni difformi all’interno del partito, è importante, non solo per il Pd, che si apra finalmente un confronto serio sulla tematica Cispadana nella provincia di Ferrara. Non solo sulle disparità di trattamento dei vari territori nell’ambito delle scelte regionali (vedasi dichiarazioni di Corsini, ex assessore regionale al trasporti, sulla "distrazione di traffico dal nodo di Bologna alla Cispadana", dunque con il chiaro intento di non risolvere il problema ma di spostarlo in altro territorio) e non solo sulla reale copertura economica (oggi molto incerta), come sottolineato dai quattro firmatari in risposta al deputato Malaguti di Fdl, ma anche, vogliamo sperarlo, sulle reali necessità e susseguenti scelte in un ambito trasportistico (prossima scadenza il nuovo PRIT regionale) che negli ultimi vent’anni ha cambiato totalmente indirizzo e lo farà ancora maggiormente in ambito europeo.

Come Coordinamento abbiamo sempre rilevato la mancanza di dibattito in una provincia, quella ferrarese, dove tutto sembra anestetizzato. Questo a danno non solo del territorio ferrarese ma di tutta quell’area vasta interessata dal progetto Cispadana. Ben venga dunque questa apertura al confronto, comunque vada".