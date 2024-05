"Cispadana, un progetto che non è sostenibile"

Qualche giorno fa vi è stata la Conferenza dei Servizi preliminare sulla Cispadana, progetto autostrada. È però il Coordinamento cispadano No autostrada-Sì strada a scorrimento veloce, a voler puntualizzare alcuni aspetti ed entrare nel merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dall’assessore regionale Corsini a seguito della Conferenza dei Servizi. "Intendiamo fare chiarezza sulle affermazioni di Corsini – dice Silvano Tagliavini –, che dichiara di avere incontrato il "comitato del No". Se si riferisce al Coordinamento è bene precisare che siamo il Coordinamento del Sì al completamento della strada a scorrimento veloce (cat. C1 con una corsia per senso di marcia) e di non essere mai stati invitati dall’assessore a un qualsiasi incontro. Assessore che afferma che il Coordinamento chiede una superstrada: non abbiamo mai chiesto la realizzazione di una superstrada ma, come già detto, la realizzazione dei tratti mancanti della strada a scorrimento veloce. Tra i vari tratti presenti, infatti, c’è già anche la Sant’Agostino-Ferrara. I costi di completamento, da Parma a Ferrara, sarebbero di 384 milioni al 2020 (dati della Regione). La storia documentata del Coordinamento è testimone di questa posizione ed è bene precisare, anche ad uso di Corsini, che proprio per il tipo di struttura viaria e dei suoi costi non abbiamo mai caldeggiato la soluzione di una superstrada". E parla di dati. "In merito a quanto esposto in Regione sui dati di realizzazione dell’autostrada Cispadana, si scontrano con una realtà che vede il piano economico finanziario dell’opera non sostenibile per detta della stessa Arc a causa delle problematiche legate alla concessione A22. Questo a riprova che la soluzione da noi caldeggiata è ancora oggi quella che sotto gli aspetti economici, funzionali e ambientali, è la meno onerosa, meno impattante e realizzabile in tempi brevi. L’unico passaggio positivo delle affermazioni di Corsini è la dichiarata disponibilità di incontraci. Siamo a disposizione per farlo. Ma che ci convochi".

l. g.