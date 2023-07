citato su ’otto e mezzo’

Il videomapping architetturale di Andrea Bernabini e Sara Caliumi è stato citato tra i più suggestivi dalla rivista ufficiale di cinecittà, “Otto e mezzo”. La prima realizzazione qui fu nel 2019 sulla Cattedrale, poi nel 2021 quella sul Castello, e infine quest’anno, a inizio marzo, per celebrare la riapertura post lavori di palazzo dei Diamanti. "A palazzo dei Diamanti c’erano bagni di gente a osservare a più riprese. Lo spettacolo genera silenzio assoluto – ha detto Caliumi –. Noi ci nascondevamo nella folla per cogliere la magia. Al Castello estense, invece, fu fatta una diretta streaming per una visione internazionale: potenzialmente puoi portare un raccontoluogo ovunque".