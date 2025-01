Città al setaccio. Controlli interforze anti spaccio e furti

In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura in occasione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 16 giugno 2023, nel pomeriggio di martedì scorso è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia, con l’obiettivo generale di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità ed incrementare il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio. In particolare il servizio di controllo, volto a prevenire e reprimere reati di natura predatoria, di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di danneggiamento, ha interessato piazza Travaglio, Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare, via Ghiara, viale Cavour e piazza Cacciaguida ove alcuni stabili sono stati oggetto di vandalismo. Il briefing ad inizio servizio si è tenuto presso il comando della Polizia Locale di via Tassoni. All’attività ha partecipato una pattuglia della Polizia di Stato, due dell’Arma dei Carabinieri, una della Guardia di Finanza e due della Polizia Locale “Terre Estensi” comprensiva di una unità cinofila. Nel corso degli interventi sono stati effettuati posti di controllo e svolti accertamenti complessivamente su 47 persone, di cui 8 cittadini stranieri. E’ stata comminata una sanzione per violazione al Codice della Strada e - grazie al fiuto del cane antidroga - nel sopramura di Baluardi è stato rinvenuto e posto sotto sequestro hashish per grammi 2.54.