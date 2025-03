Città al setaccio, scatta il controllo interforze

Proseguono i controlli nel centro della città. Una serie di accertamenti e posti di blocco con diversi veicoli fermati e persone controllate, anche una segnalazione per possesso di sostanza stupefacente e soggetti gravati da precedenti. Nel pomeriggio di venerdì, in esecuzione del piano disposto dalla Prefettura, è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le forze di polizia. L’obiettivo è stato quello di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità ed incrementare il coordinamento tra gli inquirenti del territorio.

Il servizio di controllo, che ha interessato le aree situate nel centro della città e ha riguardato piazze e diverse strade comunali. In dettaglio, i controlli sono stati effettuati in Piazza Travaglio, poi in Porta Paola, via Baluardi, via delle Chiodare, via della Ghiara, Piazza Cacciaguida, viale Cavour, giardini di viale Cavour e zone limitrofe. L’operazione congiunta ha visto impegnate pattuglie di agenti e militari della Questura di Ferrara, del corpo di Polizia locale ‘Terre Estensi’, del comando provinciale dei Carabinieri e del comando provinciale della Finanza.

Nel corso delle attività sono stati effettuati quattro posti di controllo nel corso dei quali sono state fermate complessivamente diciassette autovetture e controllate 47 persone. Nello specifico di quest’ultime 19 erano di nazionalità straniera e 14 con precedenti di polizia. Inoltre, sono state sottoposte a controllo due attività commerciali. Nello svolgimento delle operazioni è stato, inoltre, segnalato all’autorità prefettizia un soggetto, per la detenzione, ai fini di consumo personale, di 1,35 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Le operazioni sono state condotte anche con il prezioso aiuto dell’unità cinofila della polizia locale, già protagonista nel corso delle ultime settimane di operazioni antispaccio nelle vie cittadine. Nelle prossime settimane si terranno altri controlli d’interforze.

