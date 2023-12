"Città attrattiva per chi investe"

"La nostra città ha cambiato passo, anche nel rapporto con le imprese. E sono estremamente felice che un’azienda del calibro di Ecoprogram flotte abbia deciso di scommettere sul nostro territorio". A parlare è il primo cittadino Alan Fabbri. "La nostra città – prosegue – è attrattiva per chi vuole investire e creare ricchezza in un territorio che ha l’assoluta necessità di nuovi insediamenti e opportunità di lavoro". L’amministrazione ha "favorito il rapporto con l’impresa, che ha scelto lo stabilimento dell’ex zuccherificio per insediarsi". Un’operazione che, a detta di Fabbri, porta in dote diversi benefici. "Non è scontato che in un momento come questo – rimarca il primo cittadino – una realtà produttiva decida di assumere e offra un lavoro a cento persone. E, accanto a questo, il recupero dell’area ha un grande valore anche sotto il profilo della rigenerazione urbana".