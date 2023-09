Città d’arte e cultura. Una visita con l’Avis

Progetto Ferrara città d’arte e di cultura, visita in città Avis di Osimo (Ancona). L’Avis Comunale di Ferrara riceverà domani gli amici dell’Avis di Osimo per visitare la città. Alle 9.30 arrivo a Palazzo dei Diamanti e visita con guida in centro. Alle 12.30 ricevimento in comune alla presenza del presidente del Consiglio Lorenzo Poltronieri.